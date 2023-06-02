Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA 714 SENTETİK UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 02.06.2023, 13:50
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda ilçeye bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde bir evde çok sayıda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, evde yaptıkları aramada 714 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi S.K.’nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.