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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 5’i tutuklandı.
Asayiş 04.02.2023, 10:18
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 5’i tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 5’i uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.