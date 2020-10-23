banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı
Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR. EKİPLERCE TEKİRDAĞ’IN ERGENE İLÇESİ VELİMEŞE JANDARMA KOMUTANLIĞI SORUMLULUK ALANINDA BİR ARACA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ.

Asayiş 23.10.2020, 10:49
1
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Ekiplerce Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde, araç içerisinde bulunan H.İ.K., E.Y., M.U., F.Ç. ve Y.Ç. isimli şahısların üst araması ile araç içerisinden dışarı atılan satışa hazır toplam 15 fişek halinde 9 gram eroin, iki fişek halinde 4 gram bonzai ve bir fişek halinde 2 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olaya ilişkin 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3