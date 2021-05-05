Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanapaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde ikamet eden ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın yakalanması amacıyla şahıslara ait 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 126 adet yeşil reçeteye tabi 300 miligramlık hap, 1 adet tabanca ve şarjör, 24 adet 9x19 mm tabanca mermisi bulunarak el konuldu. Olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorlu ilçesinde de yapılan operasyonda 76.90 gram eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan siyah renkli saç tokaları, 1 adet şeffaf eldiven, kareli defter sayfaları ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan A.Ö. ve S.Ö. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.