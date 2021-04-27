Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri çocuk 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 30 fişek ve 20 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 455 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili M.B. ve S.B. yakalanıp uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, M.D. de “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı. Suça sürüklenen H.D. ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa(Kore) Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 9 fişek eroin bulunarak, şahıs “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” gözaltına alındı.

Aynı mahallede yapılan çalışmalarda polisi gören bir kişinin kaçması üzerine civarda arama yapıldı. Aramalarda, 58 fişek eroin ele geçirildi. Firari şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.