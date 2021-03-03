Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Kapaklı ve Çerkezköy İlçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliğince Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürütülmekte olan çalışmalarda Çerkezköy ve Kapaklı İlçelerinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda hedef şahıslar İ.S. ve A.B. isimli şahısların yakalanmasına yönelik Çerkezköy ve Kapaklı İlçelerinde 3 adreste yapılan aramalarda 4 fişek ve 180 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 660 TL para, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan alüminyum folyo, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Hedef şahıslardan A.B. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yakalanan S.Ş, G.B., E.Z ve hakkında Hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan G.H. uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Diğer hedef İ.S. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.