Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kuvvet Grup Amirliği ekiplerince, Kore Mahallesi’nde bulunan metruk binadaki şüpheli 3 kişinin üzerinde ve çevrede arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, hap ve hassas terazi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.