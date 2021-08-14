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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri çocuk 3 kişi yakalandı.

Asayiş 14.08.2021, 09:39
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri çocuk 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesinde, 3 şahsın üzerinde ve yakalandıkları yer çevresinde arama yapıldı. Aramalarda fişeklenmiş halde 131 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 440 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan S.M. ve M.Ş. hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. Suça sürüklenmiş A.G. de Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
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