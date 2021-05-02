banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 29 poşet halinde 300 gram bonzai ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 02.05.2021, 12:39
2
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 29 poşet halinde 300 gram bonzai ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta ve araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 29 adet şeffaf poşet içerisinde 300 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 315 TL ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçtaki C.K ve B.Ç. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, gerekli soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık