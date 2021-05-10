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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 10.05.2021, 12:30
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İlçede bulunan Hıdırağa (Kore) Mahallesinde tespit edilen bir şahsın üzerinde ve bekleme yaptığı yerde yapılan aramada 58 fişek eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 33 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan V.D. isimli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.
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