Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ’da uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalanırken, 2 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortacami Mahallesi Muratlı Caddesi Cengiz Topel Meydanı üzerinde devriye görevini ifa eden polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan R.D. isimli şahsın yapılan kontrolünde 4 tablet halinde 56 adet ibareli sentetik ecza ilaçları ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem yapıldı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çerkezköy ilçesi İstanbul-Çerkezköy Yolu üzerinde durdurulan bir araçta daralı ağırlığı 77 gram, net ağırlığı 70 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu ve çok sayıda uyuşturucu madde fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen beyaz renkli peçete kağıtları bulunarak karara istinaden el konuldu. Olayla ilgili S. Ç. ve B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 1 adet silah, silaha ait 1 adet siyah renkli şarjör ve şarjöre basılı toplam 7 adet dolu fişek ele geçirilerek şahıslar hakkında işlem başlatıldı.