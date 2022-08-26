Tekirdağ’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayaspaşa Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı şeklinde ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ikamette yaptıkları arama neticesinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda yakalanan T.D. ve H.K. isimli şüpheliler şahıslar gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.