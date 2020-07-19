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Tekirdağ’da trafik kazası: 6 yaralı
TEKİRDAĞ'IN SARAY İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 19.07.2020, 17:23
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Saray ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Millet Caddesi üzerinde seyreden Necmettin A. idaresindeki 59 RK 263 plakalı otomobil ile Orkide Sokak üzerinde seyreden Tuğrul Ö. idaresindeki 34 KY 8353 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, sürücü Tuğrul Ö. ile araçta bulunan aynı aileden Ela, Özlem, Günay ve Turgut Ö. ile diğer otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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