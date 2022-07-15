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Tekirdağ’da trafik kazası: 6 yaralı

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Asayiş 15.07.2022, 20:46
Tekirdağ’da trafik kazası: 6 yaralı

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Barbaros Mahallesi’nden şehir merkezine seyir halinde olan B.T. idaresindeki 34 MSZ 96 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 59 AL 670 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü dâhil araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 3 yaralı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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