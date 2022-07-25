banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Güven endeksi inşaat sektöründe yükseldi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Tekirdağ’da trafik kazası: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Keşan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş 25.07.2022, 11:35
Tekirdağ’da trafik kazası: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Keşan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AG 454 plakalı otomobil sürücüsü Yılmaz C. önünde seyir halinde olan Kadir T. idaresindeki 59 DG 504 plakalı kamyoneti geçmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonete yandan çarptı. Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan toplamda 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Yılmaz C., İdris K., Muhammet K., Hanifi T. ve Kadir T. kaza yerine gelen ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
açık