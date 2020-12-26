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Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Asayiş 26.12.2020, 19:22
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin H. idaresindeki 59 ND 622 plakalı otomobil ile Ömer T. yönetimindeki 59 NC 568 plakalı ticari kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Hüseyin H., kamyonet sürücüsü Ömer T. ile araçtaki Emin H. ve Göksel Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kaza bölgesine sevk edilen polis ekipleri, yolun güvenliğini sağlarken, kullanılamaz hale gelen araçlar için kurtarıcı çağrıldı.Yaralamalı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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