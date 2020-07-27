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Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı
TEKİRDAĞ’DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Asayiş 27.07.2020, 19:47
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu Hereke Mahallesi yakınlarındaki Yörük sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Soner Tuna yönetimindeki 06 BN 5855 plakalı kamyonet, Yörük Mahallesi’nden Dereköy Mahallesi’ne giden Naim Girgin yönetimindeki 59 AF 432 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada Soner Tuna, Necdet Gün ve Mehmet Uçar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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