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Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı çevreyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 04.06.2022, 18:19
Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı çevreyolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.T. idaresindeki 39 BB 936 plakalı araç ile K.M.D. yönetimindeki 34 BOV 255 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada, 39 BB 936 plakalı araçtaki Sabriye D. ve Ezgi G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Çift taraflı yaralamalı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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