banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Azerbaycan'da Genelkurmay Başkanı değişti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Biden’a destek eriyor!
Biden’a destek eriyor!

Tekirdağ’da trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Asayiş 24.07.2021, 21:18
Tekirdağ’da trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı
banner502

Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzeri Vize Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vize istikametine seyreden Adem F. idaresindeki 16 AHV 868 plakalı otomobil, kavşaktan Saray istikametine çıkış yapan Emir G. yönetimindeki 34 BD 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
banner501