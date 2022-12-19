Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında Muratlı’nın İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.S. (70) sevk ve idaresindeki otomobil, İnanlı Mahallesi ile Seyitler Köyü arasında henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin kazayı görmesi üzerine durum 112’e bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Olay mahalline intikal eden jandarma ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.