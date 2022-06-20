- Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza’da hafif ticari araç korkuluklara çarparak durabildi.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu çıkışında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ istikametinden Keşan istikametine seyir halinde olan 17 ABP 394 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada Malkara’dan kontrolsüz bir şekilde anayola çıkan İbrahim Bayır (77) idaresindeki 59 LU 631 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında hafif ticari araç kavşak üzerinde bulunan korkuluk demirlere çarparak durabildi.

Kaza sonrasında hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Bayır (77) yaralanarak gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EK-