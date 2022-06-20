banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

- Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza’da hafif ticari araç korkuluklara çarparak durabildi.

Asayiş 20.06.2022, 19:36
- Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza’da hafif ticari araç korkuluklara çarparak durabildi.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu çıkışında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ istikametinden Keşan istikametine seyir halinde olan 17 ABP 394 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada Malkara’dan kontrolsüz bir şekilde anayola çıkan İbrahim Bayır (77) idaresindeki 59 LU 631 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında hafif ticari araç kavşak üzerinde bulunan korkuluk demirlere çarparak durabildi.

Kaza sonrasında hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Bayır (77) yaralanarak gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(EK-

Yorumlar (0)
23°
hafif yağmur