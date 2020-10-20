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Tekirdağ’da tonlarca kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ’IN SARAY VE ÇORLU İLÇELERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA BAĞEVİNDE VE TAVUK ÇİFTLİĞİNDE TOPLAMDA 1 TON 636 LİTRE KAÇAK ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 20.10.2020, 00:30
Tekirdağ’da tonlarca kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Saray ve Çorlu İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda bağ evinde ve tavuk çiftliğinde toplamda 1 ton 636 litre kaçak ele geçirildi.

Alınan bir duyum üzerine operasyon için gerekli araştırmalar yapan Jandarma ekipleri Saray ilçesi Pazarcık mahallesinde ikamet eden M. K. isimli şahsın tavuk çiftliğinde ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada toplam 1 ton 50 litre şarap ve Gümrük kaçağı 86 adet viski ve 17 adet rakı ele geçirildi. M.K. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Kaçak içkiye yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden jandarma ekipleri, Çorlu İlçesinde bir bağ evine de operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda 586 litre kaçak içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olaya ilişkin A.G. isimli şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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