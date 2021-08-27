Tekirdağ’da ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine biri ters yöne giren iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sevk edilen itfaiye aracına da bir başka aracın çarpmasıyla meydana kazada sürücü ile 2 itfaiye personeli hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu ve Ergene ilçelerini birbirine bağlayan çevre yolunun Sarılar Mahallesi yakınlarında Ergene ilçesi yönünde meydana geldi. İddialara göre Serkan Özkorucu (45) idaresindeki 22 ABC 613 plakalı kapalı kasa ticari araç iddialara göre ters yönde seyrederek Akın İ. yönetimindeki 59 NE 605 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Özkorucu hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü Akın İ., ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Serkan Özkorucu’nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesinin ardından aynı istikamete seyreden S.Y. idaresindeki bir başka kapalı kasa ticari araç kaza yerine sevk edilen 59 DM 704 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı. Kazada sürücü ile iki itfaiye personeli hafif şekilde yaralandı.

Jandarma ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların da olay yerinden kaldırılmasının ardından bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım normale döndürüldü.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.