Tekirdağ’da taş mermer kitabe bulundu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda, taş mermer kitabe tarihi eser bulunurken, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesindeki bir adreste tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi. Esenler Mahallesinde A.K.’nin evine düzenlenen operasyonda 120 X 60 santimetre ebatlarında taş mermer kitabe ile 2 kuru sıkı tabanca, 15 tabanca mermisi ve 21 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirilirken, A.K., gözaltına alındı.