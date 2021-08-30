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Tekirdağ’da şiddetli yağmurda pazar alanı sular altında kaldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran yağış hayatı felç ederken, pazar alanı da sular altında kaldı.

Asayiş 30.08.2021, 18:56
Tekirdağ’da şiddetli yağmurda pazar alanı sular altında kaldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran yağış hayatı felç ederken, pazar alanı da sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda bastıran şiddetli yağış yolları göle çevirirken, aşırı yağış pazar esnafını da vurdu. Bir anda bastıran ve kısa süren yağış adeta pazar alanını önüne alıp götürdü. Pazar esnafının zor anları bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaklaşık 5-10 dakikada pazar yerinde hayatı yerle bir eden yağış bir süre sonra dindi.

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