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Tekirdağ’da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı

Tekirdağ’da devrilen işçi servisindeki 9 işçi yaralandı.

Asayiş 07.08.2022, 01:03
Tekirdağ’da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı

Tekirdağ’da devrilen işçi servisindeki 9 işçi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy ilçesi Veliköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.H’nin kullandığı 59 S 2655 plakalı servis aracı Çerkezköy’den aldığı işçileri Çorlu’daki geri dönüşüm fabrikasına götürdüğü esnada Veliköy mevkiinde yan yolda devrildi. Devrilen servisteki 9 işçi yaralandı. Yaralanan 9 kişiden 5’i Çorlu Devlet Hastanesine, 4 kişi de Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. İddiaya göre, servis aracı sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu devrildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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