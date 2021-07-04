banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Pilotlar işten çıkarıldı onlarca sefer iptal edildi!
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
Aşırı yağış nedeniyle YHT seferleri iptal edildi
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!
'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!

Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 Haziran’da 4 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurması ve yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybetmesi ile başlayan sahte içki olayında 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Asayiş 04.07.2021, 14:20
Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 Haziran’da 4 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurması ve yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybetmesi ile başlayan sahte içki olayında 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

Çorlu’da kullandıkları sahte içkinin ardından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Çorlu Devlet Hastanesine başvuran 25 kişiden 9’u hayatını kaybetti, 10 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların ifadelerinden yola çıkan polis, sahte içki satılan büfeleri tek tek tespit ederek operasyonlar düzenlemiş, sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan alkollere el koyarak toplam 6 kişiyi gözaltına almış, adli mercilere sevk edilen bu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sahte içki nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu