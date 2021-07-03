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Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Asayiş 03.07.2021, 14:13
Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Tedavisi süren 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 8’e çıktı.

Facianın ilk gününden bu yana sahte içki zehirlenmelerinde yapılan toplam 29 başvurudan tedavisi tamamlanan 11 kişi taburcu oldu. Geriye kalan 7’si entübe 10 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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