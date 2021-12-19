Tekirdağ’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde içtikleri sahte içki sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddia edilen 2 kişi, fenalaşan hastaneye kaldırıldı. Saray ilçesindeki farklı mahallelerden hastaneye götürülen M.Ş. ve N.M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Her iki şahsın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.