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Tekirdağ’da sahte bal operasyonu
TEKİRDAĞ'DA POLİS VE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKLAŞIK 1 BUÇUK TON SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN BAL ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 09.09.2020, 18:36
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Tekirdağ’da polis ve tarım müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 buçuk ton sahte olduğu iddia edilen bal ele geçirildi.
Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu Tekirdağ Temsilciliğinin bildirmesiyle birlikte Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında tenekelerde piyasaya sürülmeye hazır sahte olduğu iddia edilen 1 ton 400 kilo bal ele geçirildi.
Yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen ballara el konularak, tahlil yapılmak üzere laboratuvara götürüldü.
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