Tekirdağ’da ruhsatsız silah operasyonu: 5 gözaltı
TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRÇOK ŞUBENİN KATILIMI İLE RUHSATSIZ SİLAH VE AV TÜFEĞİ OPERASYONU DÜZENLENDİ.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birçok şubenin katılımı ile ruhsatsız silah ve av tüfeği operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’üne idari yaptırım uygulandı.
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde ikametlerde ruhsatsız silah ve av tüfeği olduğu değerlendirilen 9 hedef şüpheli şahsın ikametlerine yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş, Narkotik, Tem, Siber, Güvenlik, Kom, Özel Harekat Çevik Kuvvet Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1 adet ruhsatsız sig sauer tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 21 adet tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Dev operasyonda, yaralama ve dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs yakalanarak, ruhsatsız silah ve fişeklerle ilgili 3 şüpheli hakkında 6136 skm suçundan işlem başlatıldı. Ruhsatsız tüfeklerle ilgili 3 şahsa 2521 sayılı kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulandı.
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