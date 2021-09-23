Tekirdağ’da polis ile eylem yapan işçiler arasında arbede

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çalıştıkları bir fabrikanın, toplu iş sözleşme masasına oturmadığı iddia eden işçiler, Tekirdağ Valiliği önünde eylem yaptı. İçlerinde 3 temsilcinin Vali ile görüşme teklifini kabul etmeyen eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikanın çalışanları, fabrikanın toplu iş sözleşmesi masasına oturmadığı iddiası üzerine Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Valilik binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, oturma eylemi yapan işçilere, içlerinde seçecekleri 3 temsilcinin Vali ile görüşebilecekleri teklifini sundu. Polis ekipleri, bu teklifi kabul etmeyen işçileri uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları netice vermeyince işçiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Arbede sonucunda yaklaşık 60 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.