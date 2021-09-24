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Tekirdağ’da patlayan su borusu yolları göle çevirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ana su ishale hattındaki su borusu patladı. Patlaktan sızan su sokakları göle çevirdi.

Asayiş 24.09.2021, 17:44
Tekirdağ’da patlayan su borusu yolları göle çevirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ana su ishale hattındaki su borusu patladı. Patlaktan sızan su sokakları göle çevirdi.

Çerkezköy Belediyesi meydanındaki Edip Sokak’ta Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (TESKİ) ekipleri çalışma yaptığı esnada kepçe ana isale borusunu patlattı. Borudan akan su belediye meydanı başta olmak üzere Atatürk, Öztrak, Malkoçoğlu ve Güveniş caddelerini göle çevirdi. Öztrak Caddesi’nde yoğunlaşan su nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı. Özellikle Edip Sokak’taki esnaf yaşanan patlak nedeniyle zor anlar yaşarken, işyeri sahipleri ve çalışanları suyun iş yerlerine girmemesi için önlem aldı.

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