Son Dakika
Tekirdağ’da otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Asayiş 27.08.2022, 15:06
Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak üzerinden caddeye giriş yapan A.Ş. idaresindeki otomobil ile yokuş aşağı seyreden F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.A., olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili konuşan vatandaşlar, aynı noktada görmeye alışık oldukları kazaların daha kötüsü yaşanmadan yol ayrımına çözüm bulunmasını istedi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
27
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü