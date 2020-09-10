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Tekirdağ’da otomobil koyun sürüsüne daldı: 3 koyun telef oldu

TEKİRDAĞ’DA OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE DALDI, KOYUNLAR TELEF OLDU

Asayiş 10.09.2020, 03:34
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Tekirdağ’da otomobil koyun sürüsüne daldı: 3 koyun telef oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne daldı. Otomobil hurdaya dönerken, yaralanan 8 koyundan 3’ü telef oldu.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara - Deveci yolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenidibek’ten Malkara ilçesine seyreden Hakan Oturmaz yönetimindeki 59 NG 876 plakalı otomobil, Deveci Mahallesi mevkiinde yoldan geçen koyunların arasına daldı.

Otomobilin çarptığı 8 koyundan 5’i yaralanırken, 3’ü ise olay yerinde telef oldu. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Hakan Oturmaz, karşı taraftan herhangi bir uyarı ışığının yapılmadığını öne sürdü.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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