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Tekirdağ’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 23.11.2020, 00:14
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Tekirdağ’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 Yaralı
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Tekirdağ’ın Saray İlçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Saray İlçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy’den Kırklareli istikametine seyreden Murat A. idaresinde ki 59 AAL 114 Plakalı otomobil Çukuryurt kavşağı üzerinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan İlter Ö. idaresinde ki 34 CGZ 540 Plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen 59 AAL 114 Plakalı otomobilin sürücüsü Murat A. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı otomobil sürücüsü Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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