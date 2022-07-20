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Tekirdağ’da orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Asayiş 20.07.2022, 15:30
Tekirdağ’da orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

İddiaya göre, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi’nde anız alanın yakılması sonucu kontrolden çıkan alevler ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu orman yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın sonucu anız ve ormanlık alan olmak üzere toplamda 6 dönümlük alan yandı.

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