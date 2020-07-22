Tekirdağ’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
TEKİRDAĞ’IN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı. Orman yangınına, karadan çok sayıda ekiple, havadan da helikopterler ve yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.
Hayrabolu’nun Camdezdere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Subaşı Mahallesi ve Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman arazözleri yangına karadan müdahale ederken, helikopterler ve yangın söndürme uçağıyla da havadan müdahale edilerek, söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
Civardaki köylüler de yangını engellemek için traktörleriyle seferber oldu.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
|İmsak
|03:54
|Güneş
|05:44
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:37
|Yatsı
|22:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25