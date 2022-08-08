Tekirdağ’da okul bahçesindeki ağaçlar alev alev yandı: Yükselen alevler geceyi gündüze çevirdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir okulun bahçesindeki ağaçlık alan alevlere teslim oldu. Alevler geceyi gündüze çevirirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.15 sıralarında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesinin bahçesindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, ağaçlar bir anda tutuştu. Ağaçların tutuşmasıyla alevler büyüyerek adeta geceyi gündüze çevirdi. Gece saatlerinde okulda yükselen alevleri gören vatandaşlar, panik içerisinde durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yangın bölgesine gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak, yangının çıkışına ilişkin soruşturma işlemleri başlattı.