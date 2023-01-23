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Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz".
Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlar, öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir."
Tekirdağ’da moto kurye ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Asayiş 23.01.2023, 18:01
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Garaj 2. Sokak üzeri eski sanayi mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Diyar D. yönetimindeki 59 AFY 361 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Şahcihan Ş. idaresindeki 22 EK 699 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Diyar D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı an be an kameraya yansıdı.