Tekirdağ’da milyonlarca makaron ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda milyonlarca makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Çorlu ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 adres ve 3 araçtaki aramada, 7 milyon 887 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 56 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 12 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.