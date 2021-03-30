banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek

Tekirdağ’da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde metruk bir binada arama yapan polis ekipleri, 2 kilogram bonzai ele geçirdi.

Asayiş 30.03.2021, 09:54
1
Tekirdağ’da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde metruk bir binada arama yapan polis ekipleri, 2 kilogram bonzai ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen metruk bir yapıda yapılan aramada, siyah poşetler içerisinde daralı 2 kilo 150 gram bonzai, 900 ml şişeler halinde 7 şişe uyuşturucu maddenin etkisini arttırmakta kullanıldığı değerlendirilen sentetik sıvı, 1 adet çalışır durumda ibareli hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak firari S.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara başlandı.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur