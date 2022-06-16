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Tekirdağ’da LPG’li otomobilde korkutan yangın

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken alev alev yanan LPG’li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 16.06.2022, 15:32
Tekirdağ’da LPG’li otomobilde korkutan yangın

Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken alev alev yanan LPG’li otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çorlu - Çerkezköy yoluna bağlanan Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu’dan Çerkezköy’e giden Özgür Korkmaz idaresindeki 59 EE 404 plakalı LPG’li otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Yangını fark eden sürücü Korkmaz, araçtan atlayarak, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlatıldı.

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