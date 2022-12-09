Tekirdağ’da kreşteki çocuklara öğretmen şiddeti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 2 öğretmenin çocuklara defalarca uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Her şey eve dönen çocukların, oyuncaklarını ellerini arkadan kurdele ile bağlayarak uyutmaya çalışması ile başlamış.

Çerkezköy Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde bazı ailelerin çocuklarının evdeki davranışlarını anlamaya çalışmaları üzerine başlattıkları araştırma, Çerkezköy’deki bazı fabrikalarda çalışan ailelerin çocuklarını bıraktıkları kreşte çocuklarının şiddete maruz kaldığını ortaya çıkarttı. Geçtiğimiz aylarda 3-4 yaş grubu çocukların gittiği kreşe çocuğunu gönderen anne E.E., iddiaya göre D.E. adlı kızının evde bebeğiyle oynadığı esnada, bebeğinin ellerini kurdeleyle arkadan bağlayarak uyutmaya çalışmasını garipsemesi üzerine çocuğuna, “Kızım neden bebeğine böyle davranıyorsun” diye sordu. Kızından, “Uyuması lazım” cevabını alan anne, “Neden böyle yapıyorsunuz” sorusuna ise “Kreşte uyumayanları öğretmenlerimiz böyle uyutuyor” cevabını aldı. Hangi öğretmenin böyle yaptığını sorması üzerine kızından “S. öğretmenim, B. öğretmenim” cevaplarını alan anne E.E., “Peki kimlere yapıyor” sorusuna ise “Arkadaşlarıma” cevabını alınca kreşte bulunan velilerin oluşturdukları WhatsApp grubu üzerinden diğer bazı velilere ulaştı.

E.E., kendisini arayarak kızının davranışlarında bir değişiklik olup olmadığını sorması üzerine bir başka veli F.B.A. da iddiaya göre, kızıyla kreş hakkında konuştuğu esnada kızının uyuma ile bölümü anlatırken, arkadaşlarının da yatarken kalkmamaları için ellerinin arkadan bağlanarak uyutulduğunu söylemesi üzerine diğer velilerle iletişime geçti. Yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu kreşte, 20 kişilik sınıfta bu şekilde 7 velinin varlığını belirlemesinin ardından önce kreş yöneticileriyle görüşme talebinde bulunan veliler, buradan olumlu cevap alamayınca çareyi ÇOSB yönetiminde aradılar.

Savcılığa giderek şikayetçi oldular

Buradan da ‘böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı, kreşten çok memnun değillerse öğrencilerini alabilecekleri’ cevabını alan veliler, kreşin Haziran, Temmuz ve Ağustos 2022 tarihlerine ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi talebinde bulundu. İddiaya göre velilerin talebini reddeden kreş yönetimi, bu veliler ve çocuklarını kreşle ilişkisini keserek, bunu mail yoluyla velilere bildirdi.

Savcılık görüntüleri incelemeye aldı

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulunan veliler, savcılığın kamera kayıtlarına el koyması talebinde bulundu. Velilerin talebini yerinde gören savcılık kamera kayıtlarına el koyarak incelemeye aldı. Yapılan görüntü çözümünde öğretmenlerin çocuklara kameraların görüş alanlarında dahil sert davrandığı, hırpaladığı, ağlattığı, kısmen cezalandırdığı ve kasıtlı olarak portatif bazalarla defalarca çocukların kafasına vurdukları anlar, çocukların bazalar yanlarından geçirilirken korkuyla kafalarını yere eğdikleri anlar, öğretmenlerin çocukların yataklarının üzerine ayakkabı ile bastıkları anlar da kreşin güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Sınıfın ve yatakhanenin aynı olduğu alanda günlerce çocukların masalarının üzerinde bulunan bir LCD televizyona, çocuğun elinin değmesiyle hırpalanıp, ellerine vurulan bazı çocukların eline verilen peçetelerle televizyon üzerindeki lekelerin sildirilme anları da görüntülere yansırken, öğretmenlerin bazı çocukların giyim ve soyunma anlarında onlara refakat etme yerine sürekli cep telefonlarıyla takındıkları rahat tavırlar kameralara yansıdı.

“Çocuklarımızın hakkını sonuna kadar arayacağız”

Çocuklarının hırpalandığını, kafalarına bazalar ile vurulduğunu gören veliler, “ÇOSB yönetimi bizi yalancılıkla itham edip çocuklarımızın kreşle ilişkisini keseceğine devletin incelediği, bizim gördüğümüz görüntüleri inceleme zahmetinde bulunsaydı bugün bu olay yaşanmamış olurdu. Biz kimseyi zan altında bırakıp iftira atmadık. Çocuklarımızın evdeki tavır ve tutumlarından yola çıkarak el yordamıyla edindiğimiz bilgi ve bulgular eşliğinde yaşları 3 ile 4 arasında değişen küçük çocuklara adeta Çin işkencesi yaparcasına işkence yapıldığını görüp bu vahşet görüntülerine ulaştık. Bu görüntüleri izleyip bundan rahatsız olmayacak, bundan kaygı duymayacak bir anne, bir baba, bir vicdan sahibi insan olabilir mi? Biz çocuklarımızın hal ve hareketlerinden şüphelendiğimiz için kreşteki bu iki öğretmenin kapalı kapılar ardından çocuklarımıza uyguladığı insanlık dışı işkenceyi velisi bulunduğumuz WhatsApp grubunda konuşup paylaşmamızdan rahatsız olan öğretmenler ve kreş yönetiminin bu görüntülerden rahatsız olup olmayacağını merak ediyoruz. Bizler bu ülkede adaletin varlığına inanan, onun için çalışıp çocuklarımız iyi bir eğitim alsın diye onlar için uğraşan veliler olarak çocuklarımızın maruz bırakıldığı işkenceye sessiz kalmayacağız. Çocuklarımızın hakkını sonuna kadar arayacağız. Kimse kimsenin çocuğunun kafasına kasıtlı şekilde portatif bazayla defalarca vurarak eğitim veremez. Kimse de buna göz yumamaz” diyerek duruma isyan ettiler.

Veliler, “Gelişmiş ülkelerde modern kreşlerde çocukları bulunan veliler oradaki çocuklarının anlık görüntülerini interaktif izleme hakkına sahiplerken, ülkemizde de bazı kreşlerde bu mümkünken, nedense ÇOSB kreşindeki yetkililer yaşanmış olaylarda bile görüntüleri velilerle izleyecek cesarete sahip değiller. Şimdi savcılık makamının izlediği bu görüntüleri ülke olarak izleyelim. Suçlu olan biz veliler miyiz, yoksa görevini layıkıyla yerine getirmeyip çocukları tartaklayan öğretmenler mi, onların suçunu sümenaltı yaparak işi yokuşa sürerek savsaklayan idareciler mi” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Suç duyurusunda bulundular

Bazı veliler, görevlerini layıkıyla yerine getirmeyip delilleri karartma yoluna giden öğretmenler S.M. ve B.Y. ile kreş idarecilerinden şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundular.