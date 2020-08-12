Tekirdağ’da komşu kavgası kanlı bitti: 3 Yaralı

Tekirdağ’da komşular arasında çıkan yapı tartışması kanlı bitti. Çıkan kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Saray İlçesi Yeni Mahalle Taksim Caddesi Üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan Haşim K., Göksel K., Yıldıray S. ve Tuncay Ç. ile oturdukları binaya ek yapı yapmak isteyen Hikmet Y. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken silahına sarılan Hikmet Y., Göksal K., Tuncay Ç. ve Yıldıray S.’yi vurarak yaraladı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, Saray Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.