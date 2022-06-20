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Tekirdağ’da kazada faciayı korkuluk demirleri engelledi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kavşakta bir araçla çarpıştıktan sonra korkuluklara çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.

Asayiş 20.06.2022, 19:40
Tekirdağ’da kazada faciayı korkuluk demirleri engelledi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kavşakta bir araçla çarpıştıktan sonra korkuluklara çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu çıkışında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ istikametinden Keşan istikametine seyir eden 17 ABP 394 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada Malkara’dan kontrolsüz bir şekilde anayola çıkan İbrahim Bayır (77) idaresindeki 59 LU 631 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonrasında hafif ticari araç, kavşak üzerinde bulunan korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Yaralanan İbrahim Bayır, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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