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Tekirdağ’da kaybolan muhasebeci aranıyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kendisinden haber alınamayan muhasebeci için arama çalışmaları sürüyor.

Asayiş 13.08.2021, 12:00
Tekirdağ’da kaybolan muhasebeci aranıyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kendisinden haber alınamayan muhasebeci için arama çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ve ilçede bir firmanın muhasebe işleri ile ilgilendiği öğrenilen Sebahattin Şentürk için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda, ilçeye yakın mahallelerden Ahmetpaşa’da kayıp muhasebeciye ait otomobil terk edilmiş halde bulundu.

35 yaşındaki muhasebecinin bulunması için aramalar tüm hızıyla sürüyor. Arama çalışmalarına drone ve arama kurtarma köpekleriyle de destek veriliyor.
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