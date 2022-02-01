Tekirdağ’da kavşakta feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler hastanelik oldu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran yolu üzerinde Ballıhoca Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 34 YR 3101 plakalı tır ile S.A. yönetimindeki 34 EBV 348 plakalı tır henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan iki araç da tarlaya düştü.

34 EBV 348 plakalı araçta sıkışan S.A., itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Başından yaralanan sürücüler, ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muratlı’dan B.Karıştıran istikametine gidiş yönü araç trafiğine bir süre kapandı. Yol diğer şeritten verildi. Ekiplerinin çalışması sonucu yol cam kırıkları ve araç parçalarından temizlenerek trafik akışı yeniden verildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.