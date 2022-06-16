banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Fauci, korona virüse yakalandı
Fauci, korona virüse yakalandı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
TRT Balkan yayın hayatına başladı
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Borsada halka arzlar artmaya devam ediyor
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı
Bal üretiminde rekolte beklentisi arttı

Tekirdağ’da kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı.

Asayiş 16.06.2022, 01:20
Tekirdağ’da kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi üzeri Can Yücel Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan iki kişi arasında yaşanan ağız münakaşası sonrası kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine şahıslardan M.M. bıçakla saldırdı.

Koluna gelen bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Ö.U.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
19°
açık