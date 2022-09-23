Tekirdağ’da kar maskeli hırsızlık çetesi kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın 2 ilçesinde kuyumcu dükkanlarını hedefine alan 5 kar maskeli hırsızın levyelerle dükkanlara girmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz 11 Eylül’de gece yarısı beyaz renkli bir araçla geldikleri Tekirdağ Kapaklı Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan kuyumcuya girmeye çalışan kar maskeli 5 kişilik hırsızlık şebekesi, ellerindeki levyelerle kuyumcunun kapısını kırmaya çalıştı. Duyarlı bir vatandaşın bağırmasıyla olay yerinden kaçan aynı hırsızlık şebekesi bu defa Çerkezköy’de bir kuyumcuyu daha soymaya çalışırken önce güvenlik kameralarına, ardından vatandaşlara yakalandı.

Emniyet ekiplerinin günlerdir her yerde aradığı şebeke, cuma sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bu defa Çerkezköy Atatürk Caddesi’nde bulunan kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. Yine beyaz renkli araçla kuyumcunun önüne yanaşan şebekenin, otomatik kepenkleri kolaylıkla açtığı güvenlik kameralarına yansıdı. Kar maskeli 5 hırsız, ellerindeki çuval, kesici ve levyelerle kuyumcuyu soymaya çalıştıkları esnada cadde üzerindeki esnafın durumu fark edip polise haber vermesi üzerine geldikleri araçla kaçtı.

Her yerde aranıyorlar

Zanlılardan geriye, güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerinde bıraktıkları izler kalırken, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, kuyumcu dükkanlarına yönelik hırsızlık girişiminde bulunan kar maskeli şebekeyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.